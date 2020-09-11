Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando em ligeira baixa de 0,18% nesta sexta (11)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:28

Publicado em 

11 set 2020 às 12:28
Bolsa de Valores operando em ligeira baixa de 0,18% nesta sexta-feira (11). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 11-09-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina
Imagem de destaque
Governo americano critica o Pix e propõe tarifas de 25% sobre o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados