Bolsa de Valores operando em ligeira baixa de 0,18% nesta sexta (11)

Bolsa de Valores operando em ligeira baixa de 0,18% nesta sexta-feira (11). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 11-09-20
Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:28
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