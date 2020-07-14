Bolsa de Valores operando em ligeira alta de 0,38% nesta terça (14)

Bolsa de Valores operando em ligeira alta de 0,38% ao final da manhã desta terça-feira (14). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R@ 5,45, ambos também em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 14-07-20
Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:13
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