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Bolsa de Valores operando em leve baixa de 0,07% nesta sexta (22)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:10

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:10
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Nesta sexta (22), a Bolsa de Valores está operando em leve baixa de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 22-07-22

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