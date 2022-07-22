Bolsa de Valores operando em leve baixa de 0,07% nesta sexta (22)

Nesta sexta (22), a Bolsa de Valores está operando em leve baixa de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 22-07-22
Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:10
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