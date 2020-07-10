Bolsa de Valores operando em leve alta nesta sexta-feira (10)

Bolsa de Valores operando em alta de 0,5% ao final da manhã desta sexta-feira (10). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04, em alta e Dólar Comercial a R$ 5,33, em baixa. Ouça as informações com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 10-07-20
Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:07
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