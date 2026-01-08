Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,2%, nesta quinta (08)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (08) em leve alta de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial a R$ 5,40. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 08-01-25.mp3
Publicado em 08 de Janeiro de 2026 às 11:56
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