Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,17%, nesta segunda (02)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em leve alta de 0,17%%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 02 de Fevereiro de 2026 às 12:19
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