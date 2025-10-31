Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,14%, nesta sexta (31)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (31) em leve alta de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.33s - 31-10-25.mp3
Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 11:48
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