Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,06%, nesta segunda (08)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em leve alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 08-09-25
Publicado em 08 de Setembro de 2025 às 11:17
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