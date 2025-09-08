Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,06%, nesta segunda (08)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 08 de Setembro de 2025 às 11:17

Publicado em 

08 set 2025 às 11:17
Mercado financeiro, b3, bolsa de valores
Mercado financeiro, b3, bolsa de valores Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em leve alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 08-09-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hugo Cibien e esposa
Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado? Entenda origem da data e como funciona no Brasil
Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados