Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,03%, nesta terça (20)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em leve alta de 0,03%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 20-01-26.mp3
Publicado em 20 de Janeiro de 2026 às 12:02
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