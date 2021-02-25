Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,5% nesta quinta (25)

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,5% nesta quinta-feira (25). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,67 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 25-02-21
Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 12:08
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