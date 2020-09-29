Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,3% nesta terça (29)

Bolsa de Valores operando em leve alta de 0,3% ao final da manhã desta terça-feira (29). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - 29-09-20.mp3
Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:20
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