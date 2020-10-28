Bolsa de Valores operando em forte queda de 3,15% nesta quarta (28)

Bolsa de Valores operando em forte baixa de 3,15 % nesta quarta-feira (28). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,72 e Dólar Comercial a R$ 5,73. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.13s - 28-10-20
Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:17
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