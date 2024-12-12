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Bolsa de Valores operando em em baixa de 1,61%, quinta (12)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:56

Publicado em 

12 dez 2024 às 11:56
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Ações, mercado financeiro, investimentos, carteira, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (12) em baixa de 1,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,90. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.28s - Marlo - 12-12-24 .mp3

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