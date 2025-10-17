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Bolsa de Valores operando em em alta de 0,14%, nesta sexta (17)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 17 de Outubro de 2025 às 12:42

Publicado em 

17 out 2025 às 12:42
Economia aberta para o mercado exterior na venda de commodities torna o Espírito Santo vulnerável às volatilidades do mercado financeiro
Investimento, mercado financeiro, ações, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em alta de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s -17-10-25.mp3

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