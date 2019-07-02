Bolsa de Valores operando em baixa nesta terça-feira (02) a 101 mil e 100 pontos. Dólar Comercial em alta de 0,26% a R$ 3,854. Ouça a análise com o comentarista Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 02-07-19
Publicado em 02 de Julho de 2019 às 12:10
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