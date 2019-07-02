Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando em baixa nesta terça-feira (02)

Já o Dólar Comercial em alta de 0,26% a R$ 3,854. Ouça a análise com o comentarista Marlo Barcelos

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 12:10

Publicado em 

02 jul 2019 às 12:10
Bolsa de Valores operando em baixa nesta terça-feira (02) a 101 mil e 100 pontos. Dólar Comercial em alta de 0,26% a R$ 3,854. Ouça a análise com o comentarista Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 02-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados