Bolsa de Valores operando em baixa nesta sexta-feira (07). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,41 e Dólar Comercial R$ 5,43, ambos em alta. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 07-08-20
Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 12:14
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