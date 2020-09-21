Bolsa de Valores operando em baixa de mais de 2% nesta segunda (21)

Bolsa de Valores operando em baixa de mais de 2% nesta segunda-feira (21). No mercado de moedas, ambas em alta: Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos -21-09-20
Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 12:31
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta