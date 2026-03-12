Bolsa de Valores operando em baixa de 2,32%, nesta quinta (12)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (12) em baixa de 2,32%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.26s - 12-03-26.mp3
Publicado em 12 de Março de 2026 às 11:50
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