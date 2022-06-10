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Bolsa de Valores operando em baixa de 1,9% nesta sexta-feira (10)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 5,00

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 12:01

Publicado em 

10 jun 2022 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando em baixa de 1,9% nesta sexta-feira (10). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 10-06-22

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