Bolsa de Valores operando em baixa de 1,9% nesta sexta-feira (10). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 10-06-22
Publicado em 10 de Junho de 2022 às 12:01
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