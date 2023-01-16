Bolsa de Valores operando em baixa de 1,64%, nesta segunda-feira (16)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em baixa. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 16-01-23.mp3
Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:25
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