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Bolsa de Valores operando em baixa de 1,64%, nesta segunda-feira (16)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:25

Publicado em 

16 jan 2023 às 12:25
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em baixa. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 16-01-23.mp3

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