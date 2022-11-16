Bolsa de Valores operando em baixa de 1,2% nesta quarta-feira (16)

Bolsa de Valores operando em baixa de 1,2% nesta quarta (16) No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo 1.07s - 16-11-22.mp3
Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:19
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta