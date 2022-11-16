Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em baixa de 1,2% nesta quarta-feira (16)

Ouça com Marlo Barcelos

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:19

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:19
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando em baixa de 1,2% nesta quarta (16) No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo 1.07s - 16-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados