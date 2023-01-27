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Bolsa de Valores operando em baixa de 1,10%, nesta sexta (27)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:27

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:27
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (27) em baixa de 1,10%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,08.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 27-01-23.mp3

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