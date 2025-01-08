Bolsa de Valores operando em baixa de 0,93%, nesta quarta (08)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (08) em em baixa de 0,93%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 6,14. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.15s - 08-01-24 .mp3
Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:18
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta