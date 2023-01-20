Bolsa de Valores operando em baixa de 0,91%, nesta sexta-feira (20)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 0,91%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,64 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.08s - 20-01-23.mp3
Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 11:54
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta