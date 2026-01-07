Bolsa de Valores operando em baixa de 0,89%, nesta quarta (07)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (07) em baixa de 0,89%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,40. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.25s - 07-01-25.mp3
Publicado em 07 de Janeiro de 2026 às 12:05
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