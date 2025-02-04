Bolsa de Valores operando em baixa de 0,86%%, nesta terça (04)

BBolsa de Valores operando nesta terça-feira (04) em baixa de 0,86%%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,80. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - CBN Mercado Financeiro - 1.17s - Marlo - 04-02-25.mp3
Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 12:15
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