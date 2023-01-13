Bolsa de Valores operando em baixa de 0,86%, nesta sexta-feira (13)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em baixa de 0,86%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02s - 13-01-23.mp3
Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 12:18
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