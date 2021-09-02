Bolsa de Valores operando em baixa de 0,82% nesta quinta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 02-09-21
Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:14
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta