Bolsa de Valores operando em baixa de 0,81% nesta terça-feira (03). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.09s - 03-08-21.mp3
Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:19
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