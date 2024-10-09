Bolsa de Valores operando em baixa de 0,75%, nesta quarta (09)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em baixa de 0,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,57 Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 12:18
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