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Bolsa de Valores operando em baixa de 0,75%, nesta quarta (09)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 12:18

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09 out 2024 às 12:18
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Mercado financeiro, investimento, bolsa de valores Crédito: Austin Distel/Unsplash
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em baixa de 0,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,57 Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.21s - 09-10-24.mp3

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