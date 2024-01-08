Bolsa de Valores operando em baixa de 0,59%, nesta segunda (08)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em baixa de 0,59%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.20s- 08-01-23
Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:56
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