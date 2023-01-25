Bolsa de Valores operando em baixa de 0,55%, nesta quarta (25)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em baixa de 0,55%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,57 e Dólar Comercial a R$ 5,12.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 25-01-23.mp3
Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 12:16
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