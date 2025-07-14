Bolsa de Valores operando em baixa de 0,52, segunda (14)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (4) em baixa de 0,52. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,48 e Dólar Comercial a R$ 5,55. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 14-07-25
Publicado em 14 de Julho de 2025 às 11:46
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