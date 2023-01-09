Bolsa de Valores operando em baixa de 0,5%, nesta segunda-feira (09)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 09-01-23.mp3
Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 12:19
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