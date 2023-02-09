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Bolsa de Valores operando em baixa de 0,5%, nesta quinta (09)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:40

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09 fev 2023 às 12:40
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (09) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,64 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.11s - 09-02-23.mp3

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