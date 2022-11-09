Bolsa de Valores operando em baixa de 0,5% nesta quarta-feira (09). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 09-11-22.mp3
Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:07
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