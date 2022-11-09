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Bolsa de Valores operando em baixa de 0,5% nesta quarta-feira (09)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,18

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:07

Publicado em 

09 nov 2022 às 12:07
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando em baixa de 0,5% nesta quarta-feira (09). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 09-11-22.mp3

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