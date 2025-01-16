Bolsa de Valores operando em baixa de 0,44%, nesta quinta (16)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em baixa de 0,44%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 6,04. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 16-01-25 .mp3
Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:49
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