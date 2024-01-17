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Bolsa de Valores operando em baixa de 0,37%, nesta quarta (17)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 12:14

Publicado em 

17 jan 2024 às 12:14
Mercado financeiro
Corretores, bolsa de valores, mercado financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (17) em baixa de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 17-01-24

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