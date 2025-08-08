Bolsa de Valores operando em baixa de 0,34% nesta sexta-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça as informações do comentarista Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 08-08-25
Publicado em 08 de Agosto de 2025 às 11:19
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