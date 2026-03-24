Bolsa de Valores operando em baixa de 0,28% nesta terça-feira (24). No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 24-03-26.mp3
Publicado em 24 de Março de 2026 às 11:59
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta