Bolsa de Valores operando em baixa de 0,28%, nesta segunda (12)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em baixa de 0,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,27 e Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.28s - 12-01-25.mp3
Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 11:51
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