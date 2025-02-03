Bolsa de Valores operando em baixa de 0,21%, nesta segunda (03)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em baixa de 0,21%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,03 e Dólar Comercial a R$ 5,87. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 03-02-25.mp3
Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 11:44
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