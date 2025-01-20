Bolsa de Valores operando em baixa de 0,2%, nesta segunda (20)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (20) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,28 e Dólar Comercial a R$ 6,05. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.16s -20-01-25.mp3
Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 11:54
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