Bolsa de Valores operando em baixa de 0,2%, nesta segunda (13)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,88 e Dólar Comercial a R$ 5,02. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 13-04-26
Publicado em 13 de Abril de 2026 às 12:09
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