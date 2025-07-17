Bolsa de Valores operando em baixa de 0,18%, nesta quinta (17)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (17) em baixa de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 5,58. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 17-07-25
Publicado em 17 de Julho de 2025 às 11:49
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