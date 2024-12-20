Bolsa de Valores operando em baixa de 0,16%, nesta sexta (20)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 0,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 6,10. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
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Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:07
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