Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em baixa de 0,16%, nesta sexta (20)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:07

Publicado em 

20 dez 2024 às 12:07
ações, mercado financeiro, investimentos, carteira, bolsa de valores
Ações, mercado financeiro, investimentos, carteira, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 0,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 6,10. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.33s - 20-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados