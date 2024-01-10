Bolsa de Valores operando em baixa de 0,14%, nesta quarta (10)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (10) em baixa de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,88. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.15s- 10-01-24
Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 12:04
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