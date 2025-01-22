Bolsa de Valores operando em baixa de 0,1%, nesta quarta (22)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em baixa de 0,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 6,00. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:21
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