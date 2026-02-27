Bolsa de Valores operando em baixa de 0,07% nesta sexta (27)

Bolsa de Valores operando em baixa de 0,07% nesta sexta-feira (27). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,08 e Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Fevereiro de 2026 às 12:03
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