Bolsa de Valores operando em baixa de 0,05%, nesta quarta (09)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (09) em baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 09-07-25.mp3
Publicado em 09 de Julho de 2025 às 12:04
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